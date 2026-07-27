Биолог ответил, смогут ли каракурты массово заселить Москву

27 июля 2026, 18:10

Биолог Глазков: не стоит ждать массового заселения Москвы каракуртами

Фото: istockphoto/Снимаю, обрабатываю и выставляю свои фото только сам.

Биолог Павел Глазков заявил, что массового распространения ядовитых пауков каракуртов, известных как «черные вдовы», в столичном регионе ожидать не стоит. Несмотря на регулярные случаи появления этих членистоногих на территории Москвы и Подмосковья, их постоянная популяция пока не сформировась.





Как пояснил кандидат биологических наук «Москве 24», южные гости попадают в столицу двумя основными путями: с овощными и фруктовыми поставками из Краснодарского края, Крыма, Ростовской и Оренбургской областей, а также за счет переноса ветром на паутине (расстояние может достигать 500 километров). При благоприятных климатических условиях и наличии кормовой базы отдельные особи способны прижиться. Однако, по словам специалиста, говорить о засилье каракуртов преждевременно.





«Неизвестно, сможет ли он размножаться в столичном климате постоянно или это лишь сезонное явление», — отметил Глазков.