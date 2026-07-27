Биолог ответил, смогут ли каракурты массово заселить Москву
Биолог Павел Глазков заявил, что массового распространения ядовитых пауков каракуртов, известных как «черные вдовы», в столичном регионе ожидать не стоит. Несмотря на регулярные случаи появления этих членистоногих на территории Москвы и Подмосковья, их постоянная популяция пока не сформировась.
Как пояснил кандидат биологических наук «Москве 24», южные гости попадают в столицу двумя основными путями: с овощными и фруктовыми поставками из Краснодарского края, Крыма, Ростовской и Оренбургской областей, а также за счет переноса ветром на паутине (расстояние может достигать 500 километров). При благоприятных климатических условиях и наличии кормовой базы отдельные особи способны прижиться. Однако, по словам специалиста, говорить о засилье каракуртов преждевременно.
«Неизвестно, сможет ли он размножаться в столичном климате постоянно или это лишь сезонное явление», — отметил Глазков.Он добавил, что идентифицировать паука в регионе легко, так как других крупных черных членистоногих в средней полосе нет. Самки достигают 1,5 см, самцы — до 7 мм, при этом молодые особи имеют красные пятна на брюшке.
Опасность и первая помощь
Каракурт ядовит, но агрессию проявляет только при угрозе. Укус возможен, если случайно придавить паука или засунуть палец в его нору.
Эксперт предупредил, что самки опаснее самцов и после спаривания поедают партнера. При встрече с пауком запрещается приближаться к нему (ближе метра), давить или трогать. Если членистоногое оказалось на теле, нельзя совершать резких движений — следует дождаться, пока оно уползет, или подставить палочку.
В случае укуса пострадавшему рекомендуют в первые секунды прижечь ранку горящей спичкой (для разрушения яда) и немедленно обратиться за медицинской помощью. Яд каракурта может вызвать тяжелую интоксикацию, судороги и поражение сердечно-сосудистой системы.
Глазков также отметил, что в Москве и Подмосковье обосновался еще один южный вид — паук-оса (аргиопа), который уже более пяти лет успешно размножается. Этот паук не опасен для человека, уничтожает мух и комаров на дачных участках и не представляет угрозы, если его не провоцировать.