Ядовитый паук атаковал жительницу Татарстана в автобусе

18 июля 2026, 15:15

В Татарстане паук укусил пассажирку в автобусе по пути в Казань

Фото: Istock/ViniSouza128

В Татарстане 29-летняя девушка по имени Гузель столкнулась с укусом паука во время поездки в автобусе до Казани. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пассажирка почувствовала болезненный укус в области среднего пальца, а затем извлекла жало.