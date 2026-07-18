Ядовитый паук атаковал жительницу Татарстана в автобусе
В Татарстане 29-летняя девушка по имени Гузель столкнулась с укусом паука во время поездки в автобусе до Казани. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пассажирка почувствовала болезненный укус в области среднего пальца, а затем извлекла жало.
Девушка предположила, что это оса или пчела. Позже она обнаружила рядом жёлтого паука-сака. Спустя несколько часов палец сильно опух, а Гузель испытывала интенсивные боли, которые мешали ей сидеть и спать.
Она обратилась в дежурную больницу, где врачи сделали ей укол и назначили антигистаминные препараты. Медики при этом пытались заверить пациентку, что ядовитые пауки в регионе не водятся.
Укус жёлтого сака не представляет смертельной опасности для человека, но способен вызывать сильную боль и отёки. Особую активность и агрессивность самки этого вида проявляют в середине лета — в разгар брачного сезона. Сама пострадавшая с иронией заметила, что могла бы повторить судьбу Питера Паркера и стать Spider-Woman, если бы не помощь врачей.
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