Зоолог назвал самого опасного в мире паука

07 июля 2026, 12:24

Зоолог Ирвин: сиднейский воронковый паук является самым опасным в мире

Фото: istockphoto/Ken Griffiths

Австралийский зоолог Роберт Ирвин назвал сиднейского воронкового паука самым опасным пауком в мире. Специалист пояснил, что делает такой вывод, исходя из знания местной фауны, передает подкаст LADbible Stories.





По словам Ирвина, главная угроза от Atrax robustus кроется не в агрессивности, а в сочетании двух факторов: чрезвычайно токсичного яда и близости к человеку. Единственная рекомендация, которую он дал, находясь в ареале их обитания, — перед выходом из дома всегда переворачивать обувь и стучать по ней, так как членистоногие часто забираются внутрь.





«Живут они обычно в городах», — добавил Ирвин.