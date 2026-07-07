Зоолог назвал самого опасного в мире паука
Зоолог Ирвин: сиднейский воронковый паук является самым опасным в мире
Австралийский зоолог Роберт Ирвин назвал сиднейского воронкового паука самым опасным пауком в мире. Специалист пояснил, что делает такой вывод, исходя из знания местной фауны, передает подкаст LADbible Stories.
По словам Ирвина, главная угроза от Atrax robustus кроется не в агрессивности, а в сочетании двух факторов: чрезвычайно токсичного яда и близости к человеку. Единственная рекомендация, которую он дал, находясь в ареале их обитания, — перед выходом из дома всегда переворачивать обувь и стучать по ней, так как членистоногие часто забираются внутрь.
«Живут они обычно в городах», — добавил Ирвин.
Сиднейские воронковые пауки входят в число немногих видов на планете, чей укус может привести к летальному исходу. По статистике, с 1927 по 1981 год от них погибли как минимум 13 человек. Однако с момента создания антидота в 1981 году новых смертельных случаев не фиксировалось.