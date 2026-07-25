Смертельно опасные пауки могут добраться до Москвы этим летом
Смертельно опасные пауки каракурты распространяются по России и могут летом добраться до Москвы. Об этом пишет SHOT.
Ядовитые каракурты, ранее не встречавшиеся в этих регионах, начали появляться в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и даже Свердловской областях. Из-за глобального потепления существует вероятность их распространения на север. По словам энтомолога Фёдора Мартыновченко, в будущем они могут обосноваться в Хакасии.
Природная среда обитания каракуртов — степи и полупустыни южных регионов России, включая Ростовскую область, Калмыкию, Дагестан, Ставрополье, Крым и Краснодарский край. Хотя отдельные особи могут проникнуть в Москву и Подмосковье с фруктами, овощами или стройматериалами, массового распространения в центральной части страны не ожидается из-за неподходящего климата.
На юге страны каракурты уже представляют опасность для людей. В Астраханской области с начала года зарегистрировано 14 случаев укусов, а в Волгоградской — семь. Последний инцидент произошёл с 15-летним подростком из Калачёвского района. После укуса в стопу он почувствовал острую, жгучую боль, распространившуюся от ноги к животу и пояснице. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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