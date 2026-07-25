Смертельно опасные пауки могут добраться до Москвы этим летом

25 июля 2026, 15:55

SHOT: Ядовитых каракуртов заметили в непривычных для их обитания регионах РФ

Фото: iStock/Снимаю, обрабатываю и выставляю свои фото только сам.

Смертельно опасные пауки каракурты распространяются по России и могут летом добраться до Москвы. Об этом пишет SHOT.