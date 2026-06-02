Биолог перечислил птиц, которые могут научиться говорить
Некоторые виды птиц могут научиться говорить не хуже попугаев. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени Павла Демидова Александр Русинов.
Специалист подчеркнул, что способностью к имитации звуков обладают не только попугаи. Научиться воспроизводить человеческую речь могут и другие пернатые, например, представители семейства врановых (вороны, сороки, сойки) и скворцы. По словам Русинова, в 70‑е годы ХХ века была даже говорящая канарейка, которая умела произносить определенную фразу.
Популярность попугаев, как утверждает эксперт, объясняется их экзотичностью и яркой внешностью. Кроме того, за ними проще ухаживать, чем за вышеперечисленными птицами.
