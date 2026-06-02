МЧС сообщило о последствиях паводка в Якутии

02 июня 2026, 05:40

Свыше 100 приусадебных участков затопило в Якутии из-за паводка

В Якутии паводок на реках Яна, Колыма и Алдан привел к подтоплению более 100 приусадебных участков в разных населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС России по региону.





На реке Яна и ее притоках из‑за прохождения ледохода резко поднялся уровень воды. Особо опасная ситуация сложилась у села Усть‑Янск. В зоне бедствия оказался 51 приусадебный участок, но жилые дома не пострадали.



Во время прохождения второй волны половодья на реке Алдан в Усть‑Майском районе подтопило более 20 домовладений в Эжанцах, Эльдикане и Кюпцах. Похожая ситуация наблюдается в населенном пункте Охотский‑Перевоз, где пострадали пять приусадебных участков.



«Остается полностью подтопленной взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка вследствие повышения уровня воды на реке Колыма. В Верхнеколымске подтоплены 26 приусадебных участков», — заявили в МЧС.