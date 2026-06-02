Более 176 тыс. россиян обратились за помощью из-за укусов клещей
С начала сезона более 176 тысяч граждан РФ обратились в медицинские организации из‑за укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, опубликованным на платформе «Макс», в 2026 году прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) сделали свыше 2,7 миллиона россиян. Больше всего пострадавших от насекомых зафиксировали в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской области.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что наиболее надежный способ защититься от КВЭ — вакцинация. Прежде всего прививаться стоит жителям эндемичных территорий, а также тем, кто собирается туда поехать. Ознакомиться со списком регионов, где распространен клещевой вирусный энцефалит, можно на официальном сайте ведомства.
