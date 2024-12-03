Биолог перечислила насекомых, которые могут завестись зимой в квартире

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Пока некоторые насекомые зимой впадают в диапаузу, синантропные виды не прекращают своей деятельности даже в холодное время года — моли, жуки, тараканы и клопы. Об этом сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова. По ее словам, бороться с ними можно только поддержанием чистоты и ликвидацией всех путей проникновения.
«К этой группе относятся бабочки из семейства молей: платяная и пищевые, а также жуки чернотелки и кожееды. Способны проникать в наше жилище муравьи, которые могут портить мебель и продукты. Сверчки, которые питаются гниющими остатками, крошками. А знакомые всем рыжие тараканы и постельные клопы, попавшие в жилища, вообще их не покидают», — поделилась эксперт в беседе с «Газетой.Ru».К примеру, в Кузбассе у местной жительницы посреди зимы проснулась бабочка-крапивница. Как сообщает «Сiбдепо», летнюю гостью удалось запечатлеть на веранде, за окном которой давно лежали высокие белые сугробы.
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