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Биолог перечислила насекомых, которые могут завестись зимой в квартире

Биолог Трофимова: зимой в квартирах заводятся моли, жуки, тараканы и клопы
Фото: iStock/Samantha Hemens

Фото: iStock/Samantha Hemens

Пока некоторые насекомые зимой впадают в диапаузу, синантропные виды не прекращают своей деятельности даже в холодное время года — моли, жуки, тараканы и клопы. Об этом сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова. По ее словам, бороться с ними можно только поддержанием чистоты и ликвидацией всех путей проникновения.


«К этой группе относятся бабочки из семейства молей: платяная и пищевые, а также жуки чернотелки и кожееды. Способны проникать в наше жилище муравьи, которые могут портить мебель и продукты. Сверчки, которые питаются гниющими остатками, крошками. А знакомые всем рыжие тараканы и постельные клопы, попавшие в жилища, вообще их не покидают», — поделилась эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
К примеру, в Кузбассе у местной жительницы посреди зимы проснулась бабочка-крапивница. Как сообщает «Сiбдепо», летнюю гостью удалось запечатлеть на веранде, за окном которой давно лежали высокие белые сугробы.

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Подмосковные ветеринары осмотрели 450 участников Международной выставки кошек
03 декабря 2024, 17:14

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

12 специалистов подмосковного территориального ветеринарного управления №1 работали на Международной выставка кошек Winter Cat Show, прошедшей в выходные в красногорском МВЦ «Крокус Экспо». Они оценили здоровье и допустили на выставку 450 животных, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Все пушистые участники были здоровы, привиты, имели при себе ветеринарные паспорта и свидетельства. Всего на выставке было представлено 40 пород кошек. Среди них были популярные – британская короткошёрстная, шотландская вислоухая, сиамская, мей-кун, а также редкие – ликой, чаузи и другие», – говорится в сообщении.
Российские эксперты выбрали победителей в номинациях «Лучший котёнок», «Лучшая кошка» и «Лучший кот». Участники рассказали посетителям об особенностях пород, помогли будущим владельцем определиться с выбором.

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Парки Подмосковья посетили за осень более 19,3 млн человек
03 декабря 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 19.3 млн посетителей приняли парки Московской области за осенний сезон в этом году, что на 1,3 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Наша работа направлена на то, чтобы в Московской области росло, количество парков и лесопарков, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — отметил глава областного министерства Михаил Хайкин.
Самым посещаемым подмосковным парком стал парк «Пехорка» в Балашихе: за осень его посетили более 737 тысяч человек. Второе место осеннего рейтинга посещаемости занял Центральный парк в городском округе Долгопрудный: с сентября по ноябрь там побывали свыше 610 тысяч человек. А замыкает топ-3 Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине, принявший осенью почти 512 тысяч посетителей.

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#подмосковье
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3 тыс. подмосковных десятиклассников написали диагностическую работу по химии
03 декабря 2024, 16:53

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Около 3 тыс. десятиклассников 204 школ Подмосковья, изучающих химию на углублённом уровне, написали региональную диагностическую работу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Работа выполнялась на компьютере в режиме онлайн и состояла из 18 заданий разного уровня сложности – от базового до высокого. Максимально за работу можно было получить 32 балла. Минимальное количество баллов для успешного выполнения работы – 12. Школьники смогли проверить знания по разделам «Органическая химия», «Методы познания в химии», «Химия и жизнь», «Расчёты по химическим формулам и уравнениям», – рассказали в министерстве.
В регионе продолжается оценка знаний по естественно-научным предметам.

Работу в режиме онлайн проверяют независимые эксперты. Результаты будут известны не позднее 9 декабря 2024 года.

По результатам работы школьники смогут понять, какие темы они усвоили недостаточно. А учитель поможет определить индивидуальный подход к преодолению недочётов.

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#московская область
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На Россию скоро упадёт астероид
УрФУ: на РФ вечером 3 декабря упадёт астероид
03 декабря 2024, 16:39

Фото: iStock/ buradaki

Вечером 3 декабря на территорию Российской Федерации упадёт астероид, сообщили в УрФУ.
Ученые Уральского федерального университета планируют отследить траекторию астероида небольшого размера — он войдёт в атмосферу Земли в 19:17 по московскому времени, уточнил профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Он передал, что астероид упадёт между посёлком Олекминск и Ленск в Якутии.

Диаметр небесного тела составляет лишь один метр — это делает его полностью безопасным для Земли. Астероид создаст грандиозную вспышку в небе, подчёркивает газета «Комсомольская правда».

По предположениям, весь астероид должен сгореть в атмосфере, но присутствует вероятность выпадения метеоритных фрагментов на территории Якутии. Падение небесного тела можно будет наблюдать где-то в 700 километрах от эпицентра явления.

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#астероид
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#россия
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Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают сыграть в настольные игры
03 декабря 2024, 16:28

Фото: istockphoto.com/RoterPanther

Шашечный турнир и настольные игры организуют для посетителей парка культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служа администрации муниципалитета.
«В субботу приглашаем всех любителей шашек в кафе «У бобров». Турнир начнётся в полдень. А в 12:30 там же стартует весёлая игротека: любой желающий сможет погрузиться в захватывающий мир настольных игр. Гостей ждут игры для большой и дружной компании: «Крокодил», «Домино», «Лото» и другие. Возрастных ограничений нет», — говорится в сообщении.
Подробную информацию о мероприятиях в парке «Серебряный» можно узнать из его Telegram-канала, а также официальной страницы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что на лыжной трассе в Волоколамске по просьбам жителей восстановили освещение.

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#развлечения
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В подмосковном Минсельхозпроде рассказали, какие мандарины нельзя покупать
03 декабря 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Употребление богатых витамином C мандаринов активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с вирусами и инфекциями. А аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье костей, волос и ногтей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Там также дали советы, как выбрать в магазине или на рынке качественные мандарины.
«Они должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без чёрных или светлых пятен. Если мандарин легко проминается пальцем, это говорит о том, что плод испорчен. В таком случае от покупки следует отказаться. Листочки на мандаринах не являются показателем качества. Выбирать нужно по сорту и вкусу, который нравится больше других», – сказали в министерстве.
Как отметили в Минсельхозпроде, на прилавках подмосковных магазинов, ярмарок и рынков представлен широкий выбор главного зимнего лакомства. Там добавили, что в ноябре жители Подмосковья в среднем покупали 773 кг фруктов в день. За месяц в магазинах региона реализовали 23 тонны яблок, апельсинов, мандаринов, киви и других плодов.

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«Ноги разбегаются»: Психолог Савская объяснила, почему молодые парни выбирают женщин постарше
Психолог Савская: молодым парням со взрослыми женщинами удобнее и спокойнее
03 декабря 2024, 15:50

Фото: iStock/AnnaStills

В России набирает популярность тренд на отношения с милфами. Число пар, где женщины старше мужчин, растёт. Основными причинами считаются сексуальная совместимость, эмоциональная зрелость и отсутствие драм.
Психолог, сексолог, блогер Ольга Савская в беседе с «Радио 1» заявила, что мир меняется, и если раньше молодые девочки выбирали себе взрослого мужчину с деньгами, то сейчас наоборот.

«Раньше мужчины содержали молодых девочек, выполняя роль папочки. Сейчас получилось такое, что и мужчинам стало можно быть на содержании», — заявила она.

По ее словам, многие молодые парни рассказывают, что со взрослыми женщинами удобнее и спокойнее.

«Парни говорят, что невозможно общаться с одногодками, потому что им надо либо побухать, либо потусоваться, либо на остров лететь, либо, чтобы все покупали. Они мнят себя такими королевами, что ноги разбегаются. Занимают позицию "ты должен". Это как раз позиция дочери. И мальчики не готовы это делать, потому что они сами еще не зрелые», — объяснила эксперт.

Она добавила, что женщины, которым за 30, более ухоженные, они вкладывают много финансов в свое здоровье, фигуру, внешность, что не может не привлекать.

«Она спокойная, она знает, чего хочет, она не устраивает сильные истерики. У нее эмоциональная зрелость, опыт в отношениях. Она понимает свои эмоции и уже научилась справляться без лишней драмы. И молодые парни, когда попадают в мир такой женщины, чувствуют стабильность, зрелость, безопасность», — сообщила психолог.

Ольга Савская также подчеркнула, что взрослые женщины лучше знают свое тело и четко понимают, чего оно хочет.

«Её не нужно завоевывать дешевыми трюками, играми, цветочками и подарками. Если хочет секса, то пошли. У них открытость в сексе и больше конкретики, чем у девочек, которые убегают, манипулируют. Зато им самим нужны эти качели и эмоции, которые и дают молодые мальчики. А мальчик будет чувствовать себя более желанным, нужным, без дополнительных проверок, манипуляций. У милф меньше детского сада и сказочных принцев», — заключила специалист.

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Эргашев: в Санкт-Петербурге снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией
03 декабря 2024, 15:44

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге последние 10 месяцев заметно снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. По его информации, в основном такой успех связан с профилактическими мерами, развитием диагностики и доступностью лечения
«За последние 10 месяцев в Петербурге наблюдается снижение показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Важным фактором успеха является рост охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ. Почти полтора миллиона человек прошли тестирование за 10 месяцев текущего года, что значительно больше, чем за аналогичный период 2023-го», — приводит «Петербургский дневник» слова вице-губернатора.
Тем временем новости о препарате против ВИЧ прокомментировала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. В беседе с RT она разъяснила, что благодаря ленакапавиру число людей, страдающих этой инфекцией, существенно уменьшится.
«Он не предотвращает попадания вируса иммунодефицита человека в организм, но блокирует его большую часть, и заражения не происходит. Существующие препараты для профилактики и лечения ВИЧ требуют строгого ежедневного приёма. Многие пациенты не соблюдают это правило, поэтому эффективность лечения существенно снижается», — рассказала специалист.
Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщал, что примерно 1,2 миллиона россиян ВИЧ-инфицированы, каждый год выявляют приблизительно 60 тысяч новых пациентов. Он уточнил, что в последние три года количество новых инфицированных снижается.

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В Подмосковье за сезон совершили 19,5 млн поездок на арендованных самокатах
03 декабря 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Жители Московской области в течение пятого сезона кикшеринга совершили более 19,5 млн поездок на арендованных электросамокатах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Прошедший сезон был одним из самых продолжительных – он начался в конце марта и завершился в конце ноября.
«Электросамокаты в Подмосковье становятся всё популярнее. Более чем в 70% случаев их арендуют, чтобы доехать до метро, МЦД, железнодорожной станции, остановки или для коротких поездок внутри и между микрорайонами. По сравнению с первым годом запуска сервиса количество поездок увеличилось более чем в 100 раз. В 2020 году электросамокатами воспользовались 175 тыс. раз, а в этом году – уже 19,6 млн», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По данным министерства, самым популярным месяцем среди пользователей оказался сентябрь, на который пришлось 3,7 млн поездок.

В среднем продолжительность аренды составляла 10 минут, средняя дистанция – 3 км. Максимально пройденное за одну аренду расстояние составило 75 км. Самые активные пользователи кикшеринга в сезоне отмечены в восьми городских округах: Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Котельниках, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках.

Сервис кикшеринга в 2024 году работал в 41 округе в Московской области. Для аренды было доступно более 28 тыс. электросамокатов.

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