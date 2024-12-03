В Якутии нашли фрагмент ракеты длиной 23 метра

Фото: Telegram-канал Службы спасения Якутии
В Вилюйском районе Якутии обнаружен фрагмент ракеты длиной 23 метра и весом 3,5 тонны, сообщает служба спасения Якутии в телеграмм-канале.
Металлическую конструкцию нашли в поле местные жители, после чего экстренные службы прибыли на место и взяли необходимые пробы для оценки возможной угрозы.
Сотрудники спасательной службы идентифицировали находку как центральный блок топливного бака ракеты-носителя «Союз-2-1а».
Напомним, что в ноябре с космодрома Восточный было произведено два запуска ракет с такой силовой установкой. В конце месяца жители четырех районов Якутии были предупреждены о возможном падении фрагментов ракеты.
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Сотрудники спасательной службы идентифицировали находку как центральный блок топливного бака ракеты-носителя «Союз-2-1а».
Напомним, что в ноябре с космодрома Восточный было произведено два запуска ракет с такой силовой установкой. В конце месяца жители четырех районов Якутии были предупреждены о возможном падении фрагментов ракеты.
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Дайана Хусинова