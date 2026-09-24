Биолог Петухова призвала не ждать всплеска аллергии из-за теплого сентября

24 сентября 2026, 09:02

Фото: iStock/Drazen Zigic

Доцент кафедры ботаники Тверского государственного университета Людмила Петухова заявила, что аномально теплая сентябрьская погода не приведет к росту концентрации аллергенной пыльцы. Повторное цветение деревьев и кустарников не означает, что растения смогут сформировать и распространить зрелые пыльцевые зерна. Об этом сообщает ТАСС.





Эксперт пояснила, что осеннее цветение встречается крайне редко и не запускает полноценный репродуктивный цикл. Для появления жизнеспособной пыльцы растениям нужен определенный температурный режим весной, после периода зимнего покоя.



Теплые дни способны спровоцировать набухание почек и появление бутонов. При этом генеративные процессы продолжают оставаться в состоянии покоя. Сокращение светового дня и холодные ночи мешают пыльце созреть.





«Растения не начнут массово выбрасывать пыльцу только потому, что сентябрь оказался теплым», — отметила Петухова.