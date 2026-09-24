Депардье перевел винодельню в Бельгию и мог сэкономить миллионы на налогах
Актер Жерар Депардье переоформил почти всю долю своей винодельни Château de Tigné во французском Анжу на бельгийскую компанию HOLDING 2712. По оценке журналистов, такая структура могла сократить его налоговые расходы на сумму до 55 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Депардье приобрел замок и винодельческое хозяйство в 1989 году. После переезда в Бельгию он зарегистрировал холдинг, через который начал консолидировать активы во Франции. В 2014 году артист передал этой фирме доли в девяти французских компаниях общей стоимостью €12,3 млн. В их числе оказались 79% Château de Tigné.
К июлю 2026 года бельгийский холдинг получил 79 из 80 долей предприятия, или 98,75% капитала. Французская финансовая прокуратура ранее начала проверку обстоятельств переезда актера. Следователи предполагают, что с 2013 года он мог числиться бельгийским резидентом, при этом жить и вести ключевые дела во Франции.
Схема, по подсчетам SHOT, позволила Депардье сократить налог на состояние примерно на €550 тыс. за период с 2015 по 2017 год. Земельные активы в Бельгию не переводили: связанные с актером французские структуры сохраняют в собственности около 85 гектаров виноградников.
Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. Сейчас он живет в Европе, однако продолжает называть себя русским и выступает против русофобии.
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