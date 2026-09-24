Депардье перевел винодельню в Бельгию и мог сэкономить миллионы на налогах

24 сентября 2026, 08:42

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Актер Жерар Депардье переоформил почти всю долю своей винодельни Château de Tigné во французском Анжу на бельгийскую компанию HOLDING 2712. По оценке журналистов, такая структура могла сократить его налоговые расходы на сумму до 55 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.