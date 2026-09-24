Россиянам объяснили, почему цифровой ID пока не действует на выборах

24 сентября 2026, 00:29

В Минцифре РТ объяснили, почему на выборах пока не используется цифровой ID

Фото: iStock/NicoElNino

Цифровой ID пока нельзя использовать на избирательных участках, хотя во многих других ситуациях он уже заменяет паспорт. О причинах такого ограничения рассказал заместитель министра цифровизации Татарстана Алексей Клонцак на пресс-конференции «Татар-информа».