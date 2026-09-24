Россиянам объяснили, почему цифровой ID пока не действует на выборах
Цифровой ID пока нельзя использовать на избирательных участках, хотя во многих других ситуациях он уже заменяет паспорт. О причинах такого ограничения рассказал заместитель министра цифровизации Татарстана Алексей Клонцак на пресс-конференции «Татар-информа».
По его словам, возможность предъявлять цифровой документ вместо бумажного уже закреплена в нормативных актах, однако законодательство не всегда успевает за практикой. При этом в отелях и розничной торговле такую схему уже успели внедрить. Ожидается, что в обозримом будущем большинство документов можно будет показывать в цифровом виде.
Чтобы такая инновация появилась на выборах, необходимо выполнить два условия. Во-первых, к этому должны быть готовы участковые комиссии, включая закупку и подготовку к использованию специального оборудования. Во-вторых, требуются изменения в нормативных документах.
Сейчас подтвердить личность для голосования может только гражданин с бумажным паспортом. Как только альтернативу пропишут в законодательстве, ее можно будет реализовать. Клонцак добавил, что техническое оснащение стоит не так дорого, поэтому ограничений в этом смысле нет. Главный вопрос — именно правовая база.
Читайте также: