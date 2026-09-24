Депутат Чаплин напомнил о 50-процентной компенсации ЖКУ для семей с детьми-инвалидами
Инвалиды и родители детей-инвалидов вправе компенсировать половину затрат на коммунальные услуги в рамках утвержденных нормативов, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Мера поддержки действует по всей России и предусмотрена статьей 17 закона № 181-ФЗ.
Размер выплаты зависит от объема потребленных ресурсов. Приборы учета позволяют учитывать фактические расходы на воду, газ, электричество, отопление и другие услуги, однако компенсацию начислят лишь в пределах норматива. Поэтому возврат не всегда составит ровно половину суммы в платежном документе.
В беседе с RT он отметил, что для инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и семей, воспитывающих таких детей, предусмотрена компенсация взносов на капитальный ремонт. Ее размер достигает 50% от начисления, рассчитанного по региональному нормативу площади жилья и минимальному тарифу за квадратный метр.
Правила назначения выплаты устанавливают региональные власти. Для оформления необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения либо МФЦ по месту жительства. Специалисты объяснят, какие документы потребуются, и примут заявление.
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