Биолог пояснил, почему медведей стали чаще замечать в Подмосковье

20 апреля 2026, 14:08

Биолог Глазков: Медведи начали чаще выходить к людям в поисках еды

Фото: iStock/Tadoma

Медведи начали чаще выходить к людям в столичном регионе, поскольку в лесах еще не выросли ягоды. Об этом рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.





Он пояснил, что медведи проснулись недавно, и те животные, которые не запасли достаточно жировых отложений, сейчас ищут еду. Однако ягод в лесах еще нет, поэтому зверей привлекает запах пищевых отходов. При этом Глазков уточнил, что медведи нападают на людей только в случае необходимости защищаться, поэтому при встрече с животным эксперт посоветовал уйти подальше, но не бежать.





«Главный совет для тех, кто отправляется в лес, — гуляйте по нему громко: можно разговаривать, петь песни, включать музыку. Ни одно животное, в том числе медведь, не заинтересовано во встрече с человеком и, как только услышит шум, сразу постарается уйти подальше», — отметил биолог в разговоре с Москвой 24.

«Важно сразу скрыться как можно дальше, не умиляясь и не пытаясь поиграть и сфотографироваться с милым маленьким мишкой, потому что его мама всегда где-то рядом», — заключил Глазков.