Сноубордисты чудом спаслись от медведицы в Красной Поляне — видео

28 февраля 2026, 09:12

Сноубордисты обнаружили берлогу бурой медведицы в Красной Поляне

Фото: iStock/troutnut

Сноубордисты случайно наткнулись на берлогу бурой медведицы с детенышами в районе Красной Поляны. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Ruptly.





Инцидент произошел во время спуска со склона за пределами оборудованных трасс. На кадрах видно, как хищница бросается вслед за одним из спортсменов. Она стремительно набирает скорость, но на крутом участке теряет равновесие и несколько метров катится вниз по снегу. Эта заминка дала сноубордисту несколько секунд на спасание.

«Андрюха, медведь!» — слышно на записи.