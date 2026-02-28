Сноубордисты чудом спаслись от медведицы в Красной Поляне — видео
Сноубордисты обнаружили берлогу бурой медведицы в Красной Поляне
Сноубордисты случайно наткнулись на берлогу бурой медведицы с детенышами в районе Красной Поляны. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Ruptly.
Инцидент произошел во время спуска со склона за пределами оборудованных трасс. На кадрах видно, как хищница бросается вслед за одним из спортсменов. Она стремительно набирает скорость, но на крутом участке теряет равновесие и несколько метров катится вниз по снегу. Эта заминка дала сноубордисту несколько секунд на спасание.
«Андрюха, медведь!» — слышно на записи.Все это время из берлоги доносились крики медвежат, которые оставались на месте и не приближались к людям. После короткой погони медведица вернулась к детенышам.