Медведь напал на сноубордиста в Башкирии
В Башкирии на территории Южно-Уральского природного заповедника медведь напал на сноубордиста. Об этом в своем блоге сообщил путешественник Олег Чегодаев.
Инцидент произошел на горе Малый Ямантау 22 февраля. По свидетельствам очевидцев, медведь напал на сноубордиста, который катался за пределами официальных трасс. Мужчина выжил, но детали его состояния и степень полученных травм пока не разглашаются.
В результате произошедшего руководство заповедника приняло решение закрыть экологический маршрут на Малом Ямантау. Это связано с неблагоприятными погодными условиями и общей напряжённой обстановкой. Запрет будет действовать до специального указания, а контроль за присутствием людей на территории усилен.
