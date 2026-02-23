Медведь напал на сноубордиста в Башкирии

23 февраля 2026, 18:37

В заповеднике Башкирии медведь атаковал сноубордиста

Фото: iStock/LuCaAr

В Башкирии на территории Южно-Уральского природного заповедника медведь напал на сноубордиста. Об этом в своем блоге сообщил путешественник Олег Чегодаев.