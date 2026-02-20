Медведи решили подкрепиться в ресторане и устроили погром
В китайском городе Нагчу два голодных медведя проникли в ресторан. Момент попал на видео, сообщает Jam Press.
Владелец заведения, господин Ли, рассказал, что в момент происшествия его не было в городе. Он уехал к родственникам на празднование китайского Нового года. О взломе мужчина узнал уже постфактум — после того как увидел ролик с «гостями» в соцсетях.
Предположительно, хищники спустились с ближайших гор и подошли к закрытому ресторану. Один из медведей поднялся на задние лапы и начал бить по рольставням у входа. Когда те не поддались, зверь попытался приподнять их и сумел поднять ровно настолько, чтобы пролезть внутрь. Вслед за ним в помещение пробрался и второй медведь.
Ли отметил, что в ресторане установили камеры видеонаблюдения, но в последние дни они не работали. Точный размер ущерба он пока оценить не может, однако предполагает, что медведи могли добраться до запасов мяса и яиц.
Читайте также: