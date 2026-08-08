Биолог предположил, как кошки возвращаются домой за сотни километров

08 августа 2026, 17:35

Биолог Глазков: «диванная» кошка вернется домой, находясь даже в 100 километрах

Фото: istockphoto/Iryna Olkhova

Даже кошка, никогда не выходившая на улицу, способна найти дорогу домой, если ее увезти за сотню километров. Секрет этого навигационного дара, по мнению кандидата биологических наук, члена Русского географического общества Павла Глазкова, кроется в использовании электромагнитного поля Земли, пишет ТАСС.





Всемирный день кошек отмечается 8 августа с 2002 года по инициативе Международного фонда защиты животных Animal Welfare. Праздник призван привлекать внимание к проблеме бездомных животных.





«Известны случаи, когда кошки возвращались за сотни километров. Скорее всего, они используют электромагнитное поле для ориентации. Удивительно то, что это не дикий зверь, который постоянно тренирует этот навык, а «диванная» кошка, проведшая всю жизнь в расслабленном состоянии, — и вдруг у нее срабатывает этот инстинкт», — пояснил эксперт.