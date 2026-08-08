Биолог предположил, как кошки возвращаются домой за сотни километров
Биолог Глазков: «диванная» кошка вернется домой, находясь даже в 100 километрах
Даже кошка, никогда не выходившая на улицу, способна найти дорогу домой, если ее увезти за сотню километров. Секрет этого навигационного дара, по мнению кандидата биологических наук, члена Русского географического общества Павла Глазкова, кроется в использовании электромагнитного поля Земли, пишет ТАСС.
Всемирный день кошек отмечается 8 августа с 2002 года по инициативе Международного фонда защиты животных Animal Welfare. Праздник призван привлекать внимание к проблеме бездомных животных.
«Известны случаи, когда кошки возвращались за сотни километров. Скорее всего, они используют электромагнитное поле для ориентации. Удивительно то, что это не дикий зверь, который постоянно тренирует этот навык, а «диванная» кошка, проведшая всю жизнь в расслабленном состоянии, — и вдруг у нее срабатывает этот инстинкт», — пояснил эксперт.В разных странах к кошкам относятся с особым вниманием. Так, в Австрии питомцы, охраняющие продовольственные склады, получают пожизненную пенсию в виде мяса и молока. В Китае эти животные находятся под защитой закона. В Японии существует Храм кошек, возведенный в честь семи животных, служивших воинам в XVII веке, а в Германии работает Кошачий музей. В России же музеи, посвященные кошкам, открыты в Москве и Санкт-Петербурге.