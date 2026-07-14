Биолог предупредил москвичей о скором пике активности комаров
Биолог Дмитрий Федоров сообщил, что во второй половине июля в Москве и Подмосковье ожидают максимальное число комаров. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, больше всего насекомых появится в пойме Яузы и крупных лесопарках столицы. Высокую активность прогнозируют в Химках, Мытищах, Долгопрудном и на территории национального парка «Лосиный остров». Комары особенно активно размножаются возле дачных поселков с деревьями и кустарниками. Риск их массового появления возрастает, если рядом есть непроточные пруды, канавы с водой или лужи, не исчезающие в жару.
Федоров отметил, что городские виды хорошо приспосабливаются к жизни рядом с людьми. На их численность влияет состояние водоемов, включая содержание органических и минеральных загрязнителей. Из-за сокращения привычных укрытий насекомые находят новые места для отдыха. Взрослые особи могут прятаться днем в подвалах домов и общественных зданий, а летом использовать лестничные клетки.
Комары могут быть не только назойливыми, но и опасными переносчиками инфекций. Во время укуса самки некоторых видов способны передавать возбудителей заболеваний от зараженного человека или животного здоровому. При этом большинство комаров в Москве и Подмосковье не представляют серьезной эпидемиологической угрозы, однако укусы могут вызывать зуд, отек и аллергическую реакцию.
В разных странах комары переносят малярию, лихорадку Западного Нила, денге, желтую лихорадку, чикунгунью, вирус Зика и японский энцефалит. Риск зависит от региона, вида насекомых и наличия источника инфекции. Для защиты рекомендуют использовать репелленты, устанавливать москитные сетки, носить закрытую одежду в вечернее время и не оставлять рядом с домом емкости со стоячей водой, где развиваются личинки.
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