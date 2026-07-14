Фото и голос из соцсетей могут использовать для кражи биометрии

14 июля 2026, 08:22

Эксперт Канаметов: контент из соцсетей может стать основой для кражи биометрии

Фото: iStock/Halfpoint

Руководитель направления компьютерного зрения компании «Криптонит» Азамат Канаметов предупредил, что публикации в социальных сетях способны помочь злоумышленникам собрать шаблоны лица и голоса человека. Речь идет о фотографиях, роликах, голосовых сообщениях и записях прямых эфиров.