Фото и голос из соцсетей могут использовать для кражи биометрии
Руководитель направления компьютерного зрения компании «Криптонит» Азамат Канаметов предупредил, что публикации в социальных сетях способны помочь злоумышленникам собрать шаблоны лица и голоса человека. Речь идет о фотографиях, роликах, голосовых сообщениях и записях прямых эфиров.
Сам по себе контент из открытых аккаунтов не относят к биометрическим данным в юридическом смысле. Такой статус появляется, если информацию применяют для установления личности. В этом случае закон требует письменного согласия человека на обработку сведений.
Отдельный риск создают ИИ-системы, способные одновременно имитировать внешность и речь. Сейчас создание убедительных дипфейков во время разговора требует значительных вычислительных мощностей. С развитием технологий угрозы могут затронуть банковские сервисы, телемедицину и оплату по лицу.
Канаметов в беседе с «Газетой.Ru» советует не разговаривать с подозрительными звонящими, осторожно относиться к ботам и приложениям дополненной реальности от неизвестных разработчиков. Простое изменение размера или геометрии снимка не скроет человека от современных алгоритмов. Эксперт считает, что сервисам необходимо активнее внедрять криптографическую защиту биометрических шаблонов.
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