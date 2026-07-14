Режим ЧС ввели в российском регионе
В городе Глазове в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня из-за масштабных подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Причиной стало аномальное поднятие уровня реки Сыги, вызванное проливными дождями и прорывом дамбы. Всего подтопленными оказались более 200 придомовых территорий, в том числе участки в СНТ «Труд», Западном поселке, микрорайоне Сыга и у нескольких многоквартирных домов.
В результате повреждения получили участки дорог, автомобильный и пешеходные мосты, а также железнодорожный переезд. В целях безопасности газ отключили в 212 домах, возможны новые отключения электроэнергии.
Большинство жителей подтопленных домов временно разместились у родственников и знакомых. Шесть человек остались в пункте временного размещения, еще одного доставили в городскую больницу. Ранее в ГУ МЧС по республике сообщали об эвакуации 30 человек.
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