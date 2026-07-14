Режим ЧС ввели в российском регионе

14 июля 2026, 08:15

В Удмуртии ввели режим ЧС из-за после паводка в Глазове

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

В городе Глазове в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня из-за масштабных подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».