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Режим ЧС ввели в российском регионе

В Удмуртии ввели режим ЧС из-за после паводка в Глазове
Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

В городе Глазове в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня из-за масштабных подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Причиной стало аномальное поднятие уровня реки Сыги, вызванное проливными дождями и прорывом дамбы. Всего подтопленными оказались более 200 придомовых территорий, в том числе участки в СНТ «Труд», Западном поселке, микрорайоне Сыга и у нескольких многоквартирных домов.

В результате повреждения получили участки дорог, автомобильный и пешеходные мосты, а также железнодорожный переезд. В целях безопасности газ отключили в 212 домах, возможны новые отключения электроэнергии.

Большинство жителей подтопленных домов временно разместились у родственников и знакомых. Шесть человек остались в пункте временного размещения, еще одного доставили в городскую больницу. Ранее в ГУ МЧС по республике сообщали об эвакуации 30 человек.

Лидия Пономарева

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