Биолог предупредил о пике активности комаров в конце июля

23 июля 2026, 08:39

Биолог Федоров: численность комаров резко возрастает во второй половине июля

Фото: iStock/nechaev-kon

Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров сообщил, что к концу июля комаров станет заметно больше. Период их наибольшей активности продлится и в первые недели августа. Об этом пишет РИА Новости.