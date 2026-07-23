Биолог предупредил о пике активности комаров в конце июля
Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров сообщил, что к концу июля комаров станет заметно больше. Период их наибольшей активности продлится и в первые недели августа. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, особенно часто насекомые атакуют людей возле прудов, рек и других водоемов. Высокую численность комаров могут заметить жители крупных городов с водными объектами и поселков у береговой линии. В начале лета личинок сравнительно немного. К финалу июля их количество быстро увеличивается, а сами насекомые проявляют больше агрессии. После дождей ситуация усиливается: осадки создают новые временные лужи и небольшие водоемы для размножения. Федоров пояснил, что благоприятные условия складываются при обильных дождях и температуре воздуха до 30 градусов. В такую погоду выжившие особи и новое поколение развиваются значительно быстрее.
Комары могут переносить опасные инфекции, хотя риск зависит от региона. В разных странах через их укусы передаются малярия, лихорадка Денге, вирус Зика, лихорадка Западного Нила, чикунгунья и желтая лихорадка. В России чаще всего говорят о риске лихорадки Западного Нила в южных регионах; при этом большинство укусов вызывают только местную реакцию — зуд, покраснение и небольшую припухлость.
После укуса лучше не расчесывать кожу: это усиливает воспаление и может привести к попаданию инфекции в ранку. Место укуса следует промыть водой с мылом, приложить холодный компресс на 10–15 минут, а при сильном зуде использовать противозудный гель или антигистаминное средство по инструкции. Детям препараты нужно подбирать с учетом возраста и рекомендаций врача.
За медицинской помощью стоит обратиться, если после укуса появляются высокая температура, сильная головная боль, сыпь, тошнота, выраженная слабость, боль в мышцах или суставах. Срочная помощь нужна при признаках тяжелой аллергии: затрудненном дыхании, отеке лица, губ или горла, головокружении. Особенно внимательно нужно следить за самочувствием после поездок в страны, где распространены тропические инфекции.
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