В США набирает популярность рыбалка, где человек становится наживкой для сомов

23 июля 2026, 08:26

Фото: iStock/Borislav

В Луизиане растет интерес к нудлингу — ловле сома без удочек, при которой рыба хватает человека за руку или ногу в подводном укрытии. Рыбак Ремми Бирден говорит, что самцы особенно агрессивны во время охраны икры. Об этом сообщает Outside.