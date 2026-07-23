В США набирает популярность рыбалка, где человек становится наживкой для сомов
В Луизиане растет интерес к нудлингу — ловле сома без удочек, при которой рыба хватает человека за руку или ногу в подводном укрытии. Рыбак Ремми Бирден говорит, что самцы особенно агрессивны во время охраны икры. Об этом сообщает Outside.
Во время такой рыбалки участник находит под водой нору и опускает туда конечность. Сом воспринимает ее как угрозу, атакует и сжимает челюсти. После этого рыбу стараются вытащить на берег руками. На костяшках Бирдена остались многочисленные следы от зубов. Профессиональный нудлер Винни Возняк организует выезды для новичков и берет с каждого клиента 400 долларов, или около 31 тысячи рублей. По его словам, ежемесячно он получает свыше 400 заявок. Многие посетители прежде не увлекались рыбалкой: одна группа приехала на девичник и сумела поймать крупного сома с первой попытки.
Среди известных любителей нудлинга выделяют 63-летнего Скиппера Байвинса. Он начал ловить их руками в четырехлетнем возрасте. В Северной Америке Байвинс вытащил рыбу весом 50 килограммов, а в Испании его добычей стал сом массой 113 килограммов. Специалисты Департамента охраны дикой природы Оклахомы не видят угрозы для популяции: число нудлеров пока остается небольшим. При этом участники рискуют столкнуться в болотах с аллигаторами и ядовитыми щитомордниками.
Сом — крупная пресноводная рыба, обитающая в реках, озерах и водохранилищах. Его легко узнать по широкому телу без чешуи, большой пасти и длинным усам, которые помогают ориентироваться в мутной воде и находить добычу. Они преимущественно активны вечером и ночью, а питаются рыбой, раками, моллюсками, насекомыми и другой доступной пищей. Особенно известен европейский сом: он может вырастать до нескольких метров в длину и весить более ста килограммов. Весной и летом охраняют гнезда с икрой, поэтому становятся более агрессивными и могут атаковать тех, кто приближается к кладке. Несмотря на устрашающий вид и размеры, сом обычно избегает человека и не представляет опасности, если его не тревожить.
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