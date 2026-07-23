Дерматолог призвала не вскрывать волдыри после контакта с борщевиком
Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева рассказала, как действовать при попадании сока борщевика на кожу или слизистые. Главная рекомендация — не пытаться самостоятельно прокалывать появившиеся пузыри: это повышает риск инфекции и нагноения.
Опасную реакцию вызывают фуранокумарины, содержащиеся в соке растения. Под солнечными лучами они провоцируют зуд, жжение и покраснение, после чего на коже могут возникнуть болезненные волдыри. Признаки поражения иногда появляются сразу, однако в ряде случаев проходят один-два дня до первых симптомов. Тяжесть ожога зависит от объема сока, времени контакта с растением, пребывания под ультрафиолетом и особенностей организма. Она в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что особенно опасна ситуация, когда жидкость попадает в глаза. Врач предупредила, что это грозит повреждением конъюнктивы и роговицы, а затем — ухудшением зрения.
После соприкосновения с борщевиком нужно промыть кожу прохладной водой в большом объеме. Для рук или других участков тела врач советует использовать густую мыльную пену. Глаза и прочие слизистые следует промывать чистой водой не менее десяти минут. Затем место контакта нужно закрыть стерильной повязкой либо плотной хлопковой тканью. Это ограничит воздействие солнечного света. За медицинской помощью следует обратиться как можно скорее, особенно при крупных волдырях: их обработку должен проводить врач.
До заживления поврежденную кожу необходимо беречь от солнца. Ражева не рекомендует использовать масло, сметану, вазелин и другие жирные средства. Они создают пленку, ухудшают теплообмен и мешают восстановлению тканей. Для профилактики ожогов эксперт посоветовала не прикасаться к борщевику. При работе рядом с растением стоит надеть закрытую плотную одежду, перчатки, маску и защитные очки.
Борщевик — род крупных травянистых растений семейства зонтичные. В России чаще всего говорят о борщевике Сосновского (Heracleum sosnowskyi) — именно он стал особенно заметен на полях, обочинах и заброшенных участках.
Родина борщевика Сосновского — Кавказ: он естественно рос в горных районах Грузии, Северного Кавказа и соседних регионов. В середине XX века растение начали выращивать в СССР как кормовую культуру для скота. Предполагалось, что оно будет давать много зеленой массы и силоса. Однако борщевик быстро распространился за пределы полей и стал самостоятельно заселять новые территории.
Это многолетнее растение с мощным стержневым корнем. Обычно борщевик растет несколько лет до цветения: в первые годы он формирует крупную розетку листьев и накапливает силы в корне, а затем выпускает высокий цветонос. Чаще всего цветение происходит на втором или третьем году жизни, хотя в неблагоприятных условиях может начаться позже.
Высота взрослого борщевика обычно составляет от 1,5 до 3 метров, а в особенно хороших условиях он способен вырастать до 4–5 метров. Его полый стебель толстый, часто с пурпурными пятнами, а листья очень крупные — иногда более метра в длину. Цветет растение летом, обычно в июне–июле. Соцветия выглядят как большие белые зонтики, состоящие из множества мелких цветков.
После цветения борщевик образует огромное количество семян: одно растение может дать десятки тысяч семян. Большинство растений после плодоношения погибает, но за счет семян популяция быстро возобновляется. Семена могут переноситься водой, ветром, колесами транспорта, животными и вместе с грунтом. Часть из них сохраняет способность прорастать в почве несколько лет. Борщевик лучше всего растет на влажных и плодородных почвах, при хорошем освещении. Его можно встретить по берегам рек, на лугах, окраинах лесов, возле дорог, на пустырях и заброшенных сельскохозяйственных землях. Благодаря крупным листьям и быстрому росту он затеняет другие растения и часто образует густые заросли.
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