Дерматолог призвала не вскрывать волдыри после контакта с борщевиком

23 июля 2026, 08:03

Фото: iStock/Olga Seifutdinova

Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева рассказала, как действовать при попадании сока борщевика на кожу или слизистые. Главная рекомендация — не пытаться самостоятельно прокалывать появившиеся пузыри: это повышает риск инфекции и нагноения.