Психолог объяснила, почему не стоит планировать отпуск по часам
Психолог Шпагина: синдром отличника может испортить отпуск
Многие возвращаются из отпуска уставшими из-за синдрома отличника. Об этом заявила кандидат психологических наук, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», некоторые люди переносят привычку делать все на отлично из офиса в отпуск, планируя каждый день по часам. В основе такого поведения лежит страх потерянного времени или FOMO (синдром упущенной выгоды).
Эксперт пояснила, что человек пытается увидеть все, что можно, боясь потратить деньги и время зря. В итоге он не отдыхает, а нарабатывает новый стресс от спешки и необходимости постоянно принимать решения.
«Мозг воспринимает отпуск как проект с дедлайном, где результатом является количество «галочек» в списке дел. А вот такие понятия, как релаксация, сон, просто «ничегонеделание», этот проект не предусматривает», — добавила собеседница издания.Она посоветовала заранее выбирать не более одной-двух ключевых активностей — например, один музей или одну экскурсию. Все остальное время специалист рекомендовала отдавать спонтанности.
Техника «неделя без брони» работает отлично: бронируются только перелет и жилье, а рестораны, прогулки и поездки решаются на месте по настроению. Это позволяет перестать быть заложником расписания и начать жить в моменте, заключила Шпагина.