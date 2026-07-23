Психолог объяснила, почему не стоит планировать отпуск по часам

23 июля 2026, 08:17

Психолог Шпагина: синдром отличника может испортить отпуск

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Многие возвращаются из отпуска уставшими из-за синдрома отличника. Об этом заявила кандидат психологических наук, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина.





По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», некоторые люди переносят привычку делать все на отлично из офиса в отпуск, планируя каждый день по часам. В основе такого поведения лежит страх потерянного времени или FOMO (синдром упущенной выгоды).



Эксперт пояснила, что человек пытается увидеть все, что можно, боясь потратить деньги и время зря. В итоге он не отдыхает, а нарабатывает новый стресс от спешки и необходимости постоянно принимать решения.

«Мозг воспринимает отпуск как проект с дедлайном, где результатом является количество «галочек» в списке дел. А вот такие понятия, как релаксация, сон, просто «ничегонеделание», этот проект не предусматривает», — добавила собеседница издания.