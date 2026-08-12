Биолог предупредил о риске появления в России смертельно опасной амебы

12 августа 2026, 07:22

Биолог Федоров: При потеплении в РФ может появиться опасная амёба Неглерия Фоулера

Фото: iStock/naumoid

Изменение климата и прогрев водоёмов, в том числе в Сибири, могут создать условия для появления в России смертельно опасной амёбы Неглерия Фоулера. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.