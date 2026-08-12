Биолог предупредил о риске появления в России смертельно опасной амебы
Изменение климата и прогрев водоёмов, в том числе в Сибири, могут создать условия для появления в России смертельно опасной амёбы Неглерия Фоулера. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Он пояснил, что амёба Неглерия Фоулера обитает в тёплой пресной воде – озёрах, реках и плохо хлорированных бассейнах, чаще всего в странах с тропическим и субтропическим климатом (южные штаты США, Таиланд, Филиппины). При купании этот микроорганизм проникает в мозг через нос и вызывает менингоэнцефалит, который почти всегда заканчивается смертью.
Потепление в РФ может повысить риск появления амёбы на территории страны, хотя точно предсказать, как быстро она сможет адаптироваться к местным условиям, пока сложно. В природных водоёмах России опасного паразита пока не зафиксировали.
Тем не менее, по словам учёного, уже сейчас есть места, где вода прогревается достаточно сильно, чтобы представлять потенциальную опасность. Если отдых происходит у такого водоёма, Федоров рекомендует либо воздержаться от купания, либо использовать зажимы для носа, чтобы вода не попала в дыхательные пути.
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