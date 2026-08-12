Криштиану Роналду сделал Джорджину Родригес своей женой спустя десять лет отношений — фото
Футболист Криштиану Роналду официально вступил в брак со своей возлюбленной Джорджиной Родригес спустя десять лет отношений. Спортсмен подтвердил это, выложив в личном блоге снимок с обручальными кольцами.
Криштиану и Джорджина вместе с 2016 года. Их роман начался, когда Родригес работала в бутике Gucci в Мадриде. На мероприятии бренда спортсмен заметил красивую девушку, а через несколько дней они случайно встретились вновь – и тогда вспыхнули чувства. Поначалу мало кто верил в долгосрочность их отношений, однако любовь пары прошла проверку временем.
Их помолвка состоялась в августе прошлого года: Роналду сделал предложение ночью, когда дети «подсказали» ему удачный момент. Слухи о предстоящей свадьбе ходили задолго до официального объявления, но конкретной информации возлюбленные не предоставляли.
Спортсмен всегда уклончиво отвечал на вопросы о браке и даже посмеивался над рассуждениями фанатов. Так, например, на прошлой неделе некоторые поклонники решили, что «угадали заветную дату», собрались возле предполагаемого места проведения свадьбы и терпеливо ждали появления звездной пары. Однако их ждало лишь разочарование — настоящую церемонию провели позже.
Ранее Роналду отмечал, что торжество будет проводиться в узком кругу, поскольку его любимая не испытывает симпатии к пышным мероприятиям. Конкретным списком гостей футболист не делился. Вечером 11 августа он опубликовал пост с фото, на котором можно увидеть золотые кольца. Свадьба прошла в Кашкайше (Португалия).
Напомним, что у пары растут общие дочери Алана и Белла, близнецы Ева-Мария и Матео, рождённые суррогатной матерью, а также старший сын Роналду – Криштиану-младший. Джорджина отлично ладит со всеми детьми.
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