Криштиану Роналду сделал Джорджину Родригес своей женой спустя десять лет отношений — фото

12 августа 2026, 00:16

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес и показал обручальные кольца

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (Фото: Instagram* @cristiano)

Футболист Криштиану Роналду официально вступил в брак со своей возлюбленной Джорджиной Родригес спустя десять лет отношений. Спортсмен подтвердил это, выложив в личном блоге снимок с обручальными кольцами.