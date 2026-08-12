Генетик объяснила, передаётся ли тяга к сладкому по наследству
Генетические особенности могут влиять на восприятие сладкого вкуса и усвоение глюкозы. На вопрос о том, передаётся ли тяга к сладкому по наследству, ответила генетик Mygenetics Анастасия Сивакова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, один из ключевых генов в этом процессе – SLC2A2, который отвечает за выработку белка-переносчика глюкозы GLUT2. От его работы зависит, как клетки и органы перемещают глюкозу, и как организм реагирует на углеводы. Например, вариант гена rs5400 может иметь три генотипа: C/C, C/T и T/T. У носителей C/T порог сладкого восприятия выше, в то время как при T/T снижение функции выражено сильнее — это связывают с большей склонностью к сладкому.
Кроме SLC2A2, исследуются гены TAS1R2 и TAS1R3, отвечающие за рецепторы сладкого вкуса, а также гены, связанные с инсулином – INS и IRS1, которые влияют на метаболизм углеводов. Однако даже при наличии генетических вариантов, предрасполагающих к сладкому, каждый человек сам определяет свой рацион.
В материале «Газеты.Ru» подчеркивается, что решающими факторами остаются моменты, которые можно корректировать — правильный режим дня, стабильная физическая активность и формирование полезных пищевых привычек.
Читайте также: