Генетик объяснила, передаётся ли тяга к сладкому по наследству

12 августа 2026, 03:24

Генетик Сивакова: Мутации в некоторых генах могут повысить тягу человека к сладкому

Фото: iStock/Deagreez

Генетические особенности могут влиять на восприятие сладкого вкуса и усвоение глюкозы. На вопрос о том, передаётся ли тяга к сладкому по наследству, ответила генетик Mygenetics Анастасия Сивакова в беседе с «Газетой.Ru».