В Якутске несколько взрослых и детей отправились в кафе быстрого питания

12 августа 2026, 07:02

Фото: iStock/Lolkaphoto

В Якутске несколько взрослых и детей обратились в медучреждение с признаками кишечной инфекции после приема пищи в заведении быстрого питания. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Республики Саха (Якутия)».