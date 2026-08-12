В Якутске несколько взрослых и детей отправились в кафе быстрого питания
В Якутске несколько взрослых и детей обратились в медучреждение с признаками кишечной инфекции после приема пищи в заведении быстрого питания. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Республики Саха (Якутия)».
Все жалобы пациентов указывают на типичные признаки отравления. Предварительно, недомогание наступило после того, как они съели готовую продукцию, купленную в одной из уличных точек общепита в столице региона.
Правоохранители уже начали проверку: специалисты оценят, как соблюдались нормы санитарно-эпидемиологического законодательства и права потребителей в этом заведении. По результатам всех необходимых мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее «Радио 1» передавало, что мертвого младенца, привязанного ремнями к колыбели, обнаружили в Дагестане. На месте происшествия следователи провели осмотр и изъяли несколько предметов. Подробнее читайте здесь.
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