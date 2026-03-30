Биолог предупредил о цветах, вызывающих головные боли
Нарциссы и гиацинты могут вызвать у чувствительных людей головные боли и головокружение. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.
Весной в букетах часто можно увидеть растения, которые не растут в дикой природе. Среди них — нарциссы и гиацинты с сильным ароматом. Этот запах в больших концентрациях может вызывать головокружение и головные боли у чувствительных людей, отметил биолог.
Он также подчеркнул, что сок этих цветов ядовит и может нанести вред здоровью человека при попадании в организм. Филин посоветовал: чтобы избежать отравления, после подрезки цветов тщательно мойте руки и держите букеты подальше от детей.
Читайте также: