Россиян предостерегли от одного действия после чашки кофе
Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова объяснила, почему нельзя чистить зубы после кофе. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Чистка зубов сразу после употребления кофе может нанести больше вреда, чем пользы. Это связано с тем, что кофе обладает высокой кислотностью, которая временно снижает pH в полости рта и делает эмаль более уязвимой. По словам Апанасовой, чистка зубов в этот момент может привести к механическому повреждению эмали.
Регулярное проведение чистки зубов сразу после кофе может истончить эмаль и повысить чувствительность зубов. Это, в свою очередь, создает благоприятные условия для развития кариеса и других стоматологических заболеваний.
Кроме того, красящие пигменты из кофе легче проникают в ослабленную эмаль. Агрессивная чистка зубов в этот момент может способствовать их проникновению в структуру эмали, что увеличивает риск потемнения зубов, отмечает врач.
Для предотвращения проблем Апанасова рекомендует подождать 20–30 минут после употребления кофе. За это время слюна сможет частично восстановить кислотно-щелочной баланс и реминерализовать эмаль. В этот период можно просто прополоскать рот водой, что поможет снизить концентрацию кислот и пигментов.
