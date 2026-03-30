Онищенко назвал опасную особенность нового варианта COVID
Новый вариант COVID-19 BA.3.2, известный как «Цикада», может передаваться от носителей без видимых симптомов. Об этом рассказал изданию aif.ru академик РАН Геннадий Онищенко.
Он отметил, что последние версии «омикрона» характеризуются тем, что их могут передавать люди без видимых симптомов. По его мнению, такие носители имеют более высокий риск распространения вируса по сравнению с теми, у кого болезнь проявляется явно.
Коронавирус постоянно мутирует, чтобы избегать воздействия иммунной системы. В целом уровень заболеваемости остаётся в пределах, типичных для текущего периода.
Онищенко призвал не паниковать, заявив, что ситуация находится под контролем. Академик подчеркнул, что для защиты от нового штамма COVID-19 важно соблюдать правила личной гигиены.
Читайте также: