Биолог предупредил садоводов об опасности майского похолодания для урожая

Биолог Опарин: похолодание может остановить рост огурцов и перцев
Майское похолодание может серьезно затормозить развитие теплолюбивых культур и негативно повлиять на будущий урожай. Об этом предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.
Он пояснил, что наиболее чувствительными к резким перепадам температуры являются огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, арбузы и дыни. У этих растений снижается активность корневой системы и нарушается фотосинтез. Однако последствия похолодания не всегда заметны сразу.
«Растение может оставаться зеленым и внешне выглядеть нормальным, но при этом несколько дней или даже недель почти не расти. Ослабленные культуры становятся более уязвимыми к заболеваниям и корневым гнилям», — отметил Опарин в разговоре с «Известиями».
Эксперт порекомендовал садоводам не спешить высаживать теплолюбивые культуры в открытый грунт. Однако если это уже произошло, стоит укрыть растения агроволокном на дугах. Это позволит сохранить более теплый микроклимат и уменьшить перепады температуры.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT отметил, что в столичном регионе в субботу не исключены заморозки.
«В субботу и воскресенье вероятность дождя в Москве невысокая, тем не менее без дождя местами не обойдется. Температура воздуха в пятницу и субботу будет находиться в пределах +10...+15 °C, а в воскресенье — +13...+18 °C. Предстоящей ночью и в субботу воздух Московской области будет остывать до +2...+7 °C. Местами по области возможны осадки в смешанной фазе», — уточнил синоптик.
Ильин добавил, что в некоторых районах Подмосковья температура может опуститься до 0 °C, поэтому можно говорить о заморозках на почве. Среднесуточная температура воздуха будет отставать от нормы на 7 °C, заключил Ильин.