Биолог предупредил садоводов об опасности майского похолодания для урожая

28 мая 2026, 13:20

Биолог Опарин: похолодание может остановить рост огурцов и перцев

Майское похолодание может серьезно затормозить развитие теплолюбивых культур и негативно повлиять на будущий урожай. Об этом предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.





Он пояснил, что наиболее чувствительными к резким перепадам температуры являются огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, арбузы и дыни. У этих растений снижается активность корневой системы и нарушается фотосинтез. Однако последствия похолодания не всегда заметны сразу.





«Растение может оставаться зеленым и внешне выглядеть нормальным, но при этом несколько дней или даже недель почти не расти. Ослабленные культуры становятся более уязвимыми к заболеваниям и корневым гнилям», — отметил Опарин в разговоре с «Известиями».

«В субботу и воскресенье вероятность дождя в Москве невысокая, тем не менее без дождя местами не обойдется. Температура воздуха в пятницу и субботу будет находиться в пределах +10...+15 °C, а в воскресенье — +13...+18 °C. Предстоящей ночью и в субботу воздух Московской области будет остывать до +2...+7 °C. Местами по области возможны осадки в смешанной фазе», — уточнил синоптик.