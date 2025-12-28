Биолог предупредила о генетических рисках из-за спермы Дурова

28 декабря 2025, 13:47

Биолог Баранова: планы Дурова об оплате ЭКО с его спермой несут в себе риски

Павел Дуров (Фото: Инстаграм* @durov)

Предложение основателя Telegram Павла Дурова оплатить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) женщинам, которые примут решение использовать его сперму, может быть опасным для будущей популяции. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.





Биолог отметила, что предпринимателю следовало бы обнародовать свой геном, чтобы продемонстрировать возможные риски для потомства, которые могут быть в нём заложены.





«Чтобы женщины, которые идут на этот шаг, понимали, какого именно кота в мешке они покупают», — пояснила Баранова.