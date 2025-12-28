Агеев день 28 декабря: почему нельзя убираться, пересчитывать деньги и трогать гвозди, народные приметы и запреты
В народном календаре 29 декабря отмечается Агеев день или, как его называли иначе, «Аггей-Инесей» или «Агей Зимоуказчик». В православном календаре этот праздник посвящен памяти одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета — святого Аггея. Считалось, что именно в это время природа будто бы наряжается, готовясь к Новому году, покрывая всё вокруг серебристым инеем. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой пророк Аггей жил в VI веке до Рождества Христова, за 500 лет до пришествия в мир Спасителя. Он был одним из последних пророков Ветхого Завета и происходил из священнического рода. Исторических сведений о его жизни сохранилось немного, но главное дело, с которым связано его имя, известно из Священного Писания. После возвращения иудейского народа из вавилонского плена началось восстановление разрушенного Иерусалимского храма. Однако со временем энтузиазм народа угас: люди больше заботились о собственных домах, и строительство остановилось.
Именно тогда Господь послал к народу пророка Аггея. Он обличал бездействие правителя Зоровавеля и первосвященника Иисуса, горячо убеждая их и весь народ вернуться к богоугодному делу. Аггей пророчествовал, что слава нового храма превзойдет славу прежнего, и предсказал пришествие в этот храм Спасителя мира. Его пламенные слова возымели действие. Строительство возобновилось и было успешно завершено. За свое усердие и веру Аггей почитается как пример стойкости, трудолюбия и преданности воле Божьей.
Традиции Агеева дняАгеев день на Руси был наполнен особыми обрядами, сочетавшими молитву, труд и семейные ценности. Святому возносили молитвы о детях и душевной чистоте. Пророк Аггей считался покровителем младенцев. В день его памяти родители новорожденных обязательно шли в церковь, чтобы поставить свечу и помолиться святому о здоровье детей, сохранении чистоты их душ и наставлении на праведный путь. Ему также молились об избавлении от душевной лени и уныния.
Святой Аггей, побудивший народ к строительству храма, в народном сознании стал покровителем трудолюбия. Считалось, что любая усердная работа в этот день принесет счастье и финансовое благополучие в наступающем году. Женщины занимались приготовлением праздничных блюд к Новому году (варили холодец, пекли), а мужчины — хозяйственными делами, охотой и рыбалкой.
Этот день строго запрещалось проводить вдалеке от семьи. Вечер полагалось посвятить душевным беседам за общим столом. Агеев день считался одним из лучших моментов для того, чтобы помириться с теми, с кем был в ссоре, попросить прощения и восстановить мир.
На Агеев день существовала любопытная традиция. В этот праздник обязательно нужно было пить чай с медом, сахаром или есть другие сладости. Считалось, что это укрепит здоровье на весь грядущий год и принесет в дом счастье. Также угощения было принято дарить в знак примирения.
Вечером молодежь и дети проводили особый обряд-гадание. Они лепили из снега небольших человечков и бросали их в горящий костер. Если фигурка быстро таяла и гасила пламя, это предсказывало ясную и солнечную погоду на Новый год. Если же огонь горел долго — ждали ненастья, ветра и метель.
Народные запретыЗапреты в Агеев день были так же важны, как и разрешенные дела, и касались они в основном бытовых мелочей, которые могли, по поверьям, навлечь беду.
- Не стоило 29 декабря работать с гвоздями и ремонтировать обувь. Это был самый строгий запрет. Забивать гвозди в этот праздник считалось плохим предзнаменованием, поскольку они символизировали гвозди в крышке гроба и могли навлечь смерть. Аналогично, ремонтировать старую обувь было запрещено, так как это «зашивало» удачу или предвещало скорый уход из жизни ее владельца.
- Уборку и наведение порядка рекомендовалось отложить на другой день. Подметание, мытье полов и генеральная уборка в этот день, согласно приметам, могли буквально «вымести» из дома благополучие и навлечь нищету.
- Запрещалось ругаться, сквернословить, лгать и утаивать правду. Считалось, что любая неправда, сказанная в этот день, обязательно откроется и приведет к крупной, затяжной ссоре. Также не рекомендовалось разговаривать с кем-либо через порог или окно — это тоже сулило разлад.
- Не следовало на Аггея-Инесея пересчитывать деньги, особенно если в кошельке оказывалось немного денег — это сулило финансовые трудности и непредвиденные траты. Деньги также не рекомендовали передавать из рук в руки.
Приметы
- Иней на деревьях и постройках сулил теплые и снежные Святки (праздничные дни от Рождества до Крещения).
- Если в этот день стоял сильный мороз, то холодная погода продержится вплоть до Крещения (19 января).
- Снежные сугробы, плотно привалившиеся к заборам, предсказывали неурожайное, холодное лето.
- Общая погода этого дня указывала на погоду будущего апреля: каков Агей, таков и апрель.
- Если было пасмурно и облачно, ждали усиления морозов, а если снежно — к дождливому лету.