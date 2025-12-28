28 декабря 2025, 11:23

В народном календаре 29 декабря отмечается Агеев день или, как его называли иначе, «Аггей-Инесей» или «Агей Зимоуказчик». В православном календаре этот праздник посвящен памяти одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета — святого Аггея. Считалось, что именно в это время природа будто бы наряжается, готовясь к Новому году, покрывая всё вокруг серебристым инеем. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции Агеева дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции Агеева дня

Народные запреты

Не стоило 29 декабря р аботать с гвоздями и ремонтировать обувь . Это был самый строгий запрет. Забивать гвозди в этот праздник считалось плохим предзнаменованием, поскольку они символизировали гвозди в крышке гроба и могли навлечь смерть. Аналогично, ремонтировать старую обувь было запрещено, так как это «зашивало» удачу или предвещало скорый уход из жизни ее владельца.

Приметы