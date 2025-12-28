Россиянам сообщили, в какой цветовой гамме нужно встречать 2026 год

28 декабря 2025, 10:01

Стилист Малахова посоветовала встречать 2026 год в огненной цветовой гамме

Фото: iStock/vladans

Наступающий 2026 год, символом которого будет лошадь, стоит встречать в одежде огненных оттенков. Об этом сообщила в разговоре с ТАСС эксперт в сфере моды Беатрис Малахова.





По ее словам, ключевыми цветами предстоящего праздничного сезона будут красный, золотой, медный, бордовый и огненно-оранжевый.





«Они словно языки пламени пробуждают энергию, зовут к действию, зажигают удачу», — заявила эксперт.