Россиянам сообщили, в какой цветовой гамме нужно встречать 2026 год
Стилист Малахова посоветовала встречать 2026 год в огненной цветовой гамме
Наступающий 2026 год, символом которого будет лошадь, стоит встречать в одежде огненных оттенков. Об этом сообщила в разговоре с ТАСС эксперт в сфере моды Беатрис Малахова.
По ее словам, ключевыми цветами предстоящего праздничного сезона будут красный, золотой, медный, бордовый и огненно-оранжевый.
«Они словно языки пламени пробуждают энергию, зовут к действию, зажигают удачу», — заявила эксперт.
Для женщин она рекомендовала платье из шелка с переливами или бархата как идеальный вариант. Дополнить образ следует украшениями из золота или бронзы, которые ассоциируются с «отблесками огня».
Мужчинам стилист советует обратить внимание на костюмы глубоких винных или шоколадных оттенков. Эти цвета можно эффектно дополнить ярким акцентом цвета пламени, например, в виде галстука или платка.
Малахова также подчеркнула значимость внутреннего состояния, напомнив, что символ года — лошадь — ощущает энергетику и искренность человека. По ее мнению, встречать праздник следует с открытой душой, улыбкой и внутренним светом, являющимся основой подлинной красоты.