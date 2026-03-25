Майские жуки в Москве могут раньше активизироваться из-за теплой весны

25 марта 2026, 11:05

В столичном регионе из-за аномально теплой весны майские жуки могут активизироваться уже в конце апреля. Об этом сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.





По его словам, в текущем году весна пришла на две, а по некоторым признакам, таким как возвращение птиц, на три недели раньше положенного срока.





«Поэтому есть вероятность, что и жуки раньше полетят, они могут появиться уже в конце апреля. В марте — вряд ли, но есть вероятность сдвига сроков минимум на полторы-две недели, а в некоторых случаях даже и на три, всe будет зависеть от хода весны», — сказал Глазков Агентству городских новостей «Москва».

«Сегодня и завтра солнечно, до +12...+14 °C. Ночью еще будут наблюдаться отрицательные значения температуры воздуха — до -3 °C. В пятницу ожидаем натекание облаков, и появляется небольшая вероятность кратковременного дождя. В южных районах Московской области точно пройдет. Зацепит ли саму Москву — под большим вопросом», — отметил синоптик.