Стало известно о колоссальном нашествии комаров этой весной
Весной в России ожидается увеличение численности комаров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Энтомологи объясняют это снежной и холодной зимой, которая создала благоприятные условия для выживания насекомых на всех стадиях развития. Талая вода образует множество временных водоёмов, что способствует размножению личинок.
Кроме того, специалисты прогнозируют раннее начало сезона активности клещей по тем же причинам — из-за обилия снега и низких зимних температур. В то же время, повышенной активности змей и летучих мышей этой весной не ожидается. Для этого необходима аномально тёплая зима.
Ранее в России уже зафиксировали пробуждение клещей и рассказали о способах защиты.
