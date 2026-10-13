Биолог предупредила о риске заражения клещевым боррелиозом поздней осенью

13 октября 2026, 08:16

Биолог Трофимова: Риск заражения клещевым боррелиозом есть и поздней осенью

Фото: iStock/Nataba

Благоприятная осенняя температура продлевает активность клещей, поэтому гарантированно безопасного периода по риску заражения клещевым боррелиозом в центральной России фактически нет. Об этом сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова, передает «Лента.ру».