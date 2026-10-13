Биолог предупредила о риске заражения клещевым боррелиозом поздней осенью
Благоприятная осенняя температура продлевает активность клещей, поэтому гарантированно безопасного периода по риску заражения клещевым боррелиозом в центральной России фактически нет. Об этом сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова, передает «Лента.ру».
По ее словам, клещи наиболее активны при температуре 10–15 градусов. В таких условиях они двигаются быстрее и эффективнее ищут жертву. Эти насекомые могут появляться в природе до образования устойчивого снежного покрова. Поэтому даже в конце осени важно соблюдать меры предосторожности, подчеркнула биолог.
Трофимова пояснила, что для защиты при посещении лесов и парков следует правильно одеваться: носить длинные брюки, заправленные в высокие сапоги, плотные рукава и головной убор. Также необходимо использовать репелленты, нанося их на кожу и одежду согласно инструкции. Регулярный осмотр тела каждые один-два часа во время прогулки и сразу после возвращения домой тоже важен, особенно в местах с тонкой кожей и складками, заключила она.
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