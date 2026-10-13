Змееловы с Бали развеяли миф о том, что соль может защитить от кобр

13 октября 2026, 03:52

Балийские змееловы назвали поддержание чистоты лучшим способом защиты от кобр

Фото: iStock/pumppump

В фонде спасения рептилий Reptil Asih Tabanan на Бали опровергли распространённое мнение, что змеи боятся соли. Об этом сообщает РИА Новости.