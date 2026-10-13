Змееловы с Бали развеяли миф о том, что соль может защитить от кобр
В фонде спасения рептилий Reptil Asih Tabanan на Бали опровергли распространённое мнение, что змеи боятся соли. Об этом сообщает РИА Новости.
Некоторые люди верят, что змеи не могут переползти через соляную дорожку. Специалисты заявили, что подобное утверждение — не более чем миф. На самом деле соль не защищает от кобр, поэтому полагаться на неё как на средство от проникновения змей в жильё не стоит.
Сотрудники фонда отметили, что уже неоднократно выезжали на вызовы из-за появления змей на виллах и в отелях острова. Главными мерами предосторожности они назвали поддержание чистоты и внимание к растительности возле дома — особенно к ветвям, которые тянутся снаружи внутрь территории или наоборот.
Ранее академик РАН и ректор Пироговского университета Сергей Лукьянов назвал максимальный возраст человека. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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