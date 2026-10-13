Россияне стали проводить больше времени на природе
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что россияне начали дольше наслаждаться отдыхом на природе. В этом осеннем сезоне средняя продолжительность таких поездок составила 2,6 дня, что на 0,5 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом пишет «Газета.Ru». Исследование выявило рост средней цены ночёвки: в 2026 году она составила одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей, а в 2025 году — одиннадцать тысяч сто рублей. Краснодарский край стал лидером: его доля достигла одиннадцать целых девять десятых процента от всех загородных бронирований. Московская область опустилась на вторую позицию и охватила одиннадцать целых шесть десятых процента.
Карелия заняла третью строчку — девять целых девять десятых процента. На четвертом месте оказалась Карачаево-Черкесия — семь целых шесть десятых процента; замыкает пятерку Алтай — пять целых одна десятая процента. Ленинградская и Ростовская области покинули топ пять, уступив место новым направлениям. Карелия переживает туристический бум: доля бронирований выросла на шесть целых шесть десятых процентного пункта.
В числе лидеров роста спроса также значатся Карачаево-Черкесия и Мурманская область — плюс четыре целых одна десятая и плюс две целых восемь десятых процентного пункта. В горных регионах наблюдается тренд на удлинение отдыха: в Северной Осетии длительность увеличилась с двух дней до недели. На Алтае туристы стали оставаться в среднем на шести целых шесть десятых дней. Несмотря на общий рост цен на отдых, в отдельных регионах отдых на природе стал дешевле: в Дагестане стоимость снизилась на семь тысяч рублей, а в Псковской области — на две тысячи триста тридцать рублей, и в Самарской области — на две тысячи шестьдесят рублей.
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