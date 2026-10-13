Россияне стали проводить больше времени на природе

13 октября 2026, 07:28

OneTwoTrip: средняя продолжительность отдыха на природе выросла до 2,6 дня

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что россияне начали дольше наслаждаться отдыхом на природе. В этом осеннем сезоне средняя продолжительность таких поездок составила 2,6 дня, что на 0,5 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.