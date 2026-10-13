Нутрициолог Мигаль призвал внимательнее выбирать йогурты, мюсли и сухофрукты

13 октября 2026, 07:24

Нутрициолог Мигаль: Питьевые йогурты, мюсли и сухофрукты не всегда полезны

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Сладкие питьевые йогурты, магазинные мюсли и десерты на фруктозе способны незаметно увеличить калорийность рациона, предупредил специалист по снижению веса, нутрициолог Ефим Мигаль. Он посоветовал оценивать состав продуктов, размер порции и содержание добавленного сахара. Об этом сообщает «Лента.ру».