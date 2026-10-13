Нутрициолог Мигаль призвал внимательнее выбирать йогурты, мюсли и сухофрукты
Сладкие питьевые йогурты, магазинные мюсли и десерты на фруктозе способны незаметно увеличить калорийность рациона, предупредил специалист по снижению веса, нутрициолог Ефим Мигаль. Он посоветовал оценивать состав продуктов, размер порции и содержание добавленного сахара. Об этом сообщает «Лента.ру».
Питьевой йогурт нередко воспринимают как легкий перекус, хотя в сладких вариантах часто содержится значительное количество сахара. Мигаль рекомендует выбирать натуральный продукт и добавлять к нему ягоды или подсластитель самостоятельно. При покупке мюсли стоит изучить этикетку. Производители нередко включают в смесь сахар, растительные масла и другие ингредиенты с высокой калорийностью. Для быстрого завтрака нутрициолог предложил взять цельнозерновые хлопья, дополнив их ягодами либо небольшим количеством сиропа.
Сухофрукты содержат клетчатку и микроэлементы, однако после сушки в них повышается концентрация сахаров и калорий. Специалист напомнил, что чрезмерное употребление фруктозы при избытке калорий может способствовать накоплению жира в печени. Отдельно Мигаль обратил внимание на протеиновые батончики. Надпись «PROTEIN» не гарантирует высокую пищевую ценность продукта. Исследование с участием 1641 батончика показало, что организм усваивает белок из готовых перекусов хуже, чем из таких же ингредиентов по отдельности.
Десерты с маркировкой «на фруктозе» тоже не стоит считать подходящими для похудения. По калорийности фруктоза сопоставима с обычным сахаром, а ее избыток при регулярном переедании повышает риск нарушений обмена веществ и жировой болезни печени.
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