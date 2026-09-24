Клубника может снизить менструальную боль у молодых женщин
Ежедневная порция свежей клубники в 250 граммов помогла участницам исследования уменьшить выраженность менструальной боли. Такой результат описали авторы работы, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition.
Об этом говорится в статье исследователей в Frontiers in Nutrition. В эксперименте участвовали 64 женщины: 33 добровольца в течение месяца добавляли ягоды в ежедневный рацион, остальные 31 сохранили привычное питание.
Специалисты оценили самочувствие участниц перед стартом наблюдений, спустя месяц и через два месяца. Уже после первых четырех недель группа с клубникой отмечала снижение пиковой интенсивности боли. При следующей оценке этот эффект сохранился.
Участницы эксперимента сообщили и о более высокой общей оценке своего здоровья по сравнению с показателями до начала программы.
Авторы связывают возможный эффект с полифенолами, содержащимися в ягодах. Эти растительные вещества обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они способны влиять на механизмы, связанные с болевыми ощущениями.
Ученые призвали не считать клубнику средством лечения причин болезненных менструаций. В исследовании участвовала небольшая выборка, поэтому выводы требуют проверки в более масштабных работах.
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