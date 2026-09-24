Клубника может снизить менструальную боль у молодых женщин

24 сентября 2026, 14:42

Frontiers: 250 грамм клубники в день могут облегчить менструальную боль

Фото: iStock/Sunlight7

Ежедневная порция свежей клубники в 250 граммов помогла участницам исследования уменьшить выраженность менструальной боли. Такой результат описали авторы работы, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition.