Россияне раскрыли способы пережить осеннюю непогоду

24 сентября 2026, 14:54

Россияне в дождливую осень выбирают соцсети, сериалы и объятия

Фото: iStock/baza178

Осенняя непогода чаще всего удерживает россиян дома за просмотром ленты в соцсетях. Такой вариант отдыха назвали 68 процентов участников опроса. Фильмы и сериалы выбрали 57 процентов респондентов.