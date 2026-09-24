Россияне раскрыли способы пережить осеннюю непогоду
Осенняя непогода чаще всего удерживает россиян дома за просмотром ленты в соцсетях. Такой вариант отдыха назвали 68 процентов участников опроса. Фильмы и сериалы выбрали 57 процентов респондентов.
В беседе с «Лентой.ру» сеть доставки «Много лосося» рассказала о результатах исследования привычек россиян в дождливый сезон. Почти половина опрошенных заказывает домой любимые блюда, 45 процентов проводят время за компьютерными играми. С питомцами играют 33 процента, а 18 процентов предпочитают лежать рядом с партнером.
Молодые участники исследования чаще выбирают игры и социальные сети. Представители поколения X и бумеры в ненастную погоду чаще включают телевизор или занимаются домашними делами. Заказ готовой еды остается популярным решением среди людей всех возрастов.
Главными блюдами осени россияне назвали суши, роллы и пиццу — их выбрали 59 процентов участников. Сытные супы предпочитают 45 процентов. Сало оказалось в рационе 48 процентов опрошенных, копченая скумбрия — у 43 процентов. Шаурму в холодный сезон заказывают 24 процента респондентов, холодец — 15 процентов.
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