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Назван последний срок бронирования туров на Новый год

Турэксперт Ансталь: купить туры на Новый год по адекватной цене можно в октябре
Фото: iStock/Julia Klueva

Октябрь — последняя возможность приобрести тур на Новый год по адекватной цене. Об этом заявила турэксперт Наталия Ансталь.



По ее словам, которые приводит NEWS.ru, лучшее время для покупки путевок на праздники — июнь и июль. В конце сентября также можно найти подходящие варианты, но затягивать с покупкой специалист не советует.

Собеседница издания отметила, что эта закономерность проверена годами. Так, при выборе даты вылета до 25 декабря проблем с ценой не возникает, а после этого дня стоимость поездок иногда вырастает в полтора, а порой и в два раза.

Как только праздники заканчиваются, цена начинает снижаться и может упасть в разы уже после 6-7 января. Ансталь также подчеркнула, что встречать за рубежом католическое Рождество, Новый год и христианское Рождество сразу очень дорого.

Лидия Пономарева

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