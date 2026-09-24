Назван последний срок бронирования туров на Новый год

24 сентября 2026, 14:30

Турэксперт Ансталь: купить туры на Новый год по адекватной цене можно в октябре

Фото: iStock/Julia Klueva

Октябрь — последняя возможность приобрести тур на Новый год по адекватной цене. Об этом заявила турэксперт Наталия Ансталь.