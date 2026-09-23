Биолог предупредила об усилении активности комаров в тёплую осень
Доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько сообщила, что тёплая дождливая погода в сентябре способна продлить сезон комаров. Самки в этот период активнее ищут кровь, чтобы накопить ресурсы перед зимовкой или отложить яйца.
В беседе с RT специалист пояснила, что обычные уличные комары перестают летать при температуре ниже 8—10 градусов. Однако высокая влажность и заметная разница между дневными и ночными температурами создают комфортную среду для поздних поколений насекомых.
Отдельную проблему в городах создают подвальные комары. Им хватает тепла и стоячей воды в затопленных помещениях старых домов. Насекомые способны размножаться в течение всего года и попадать в жильё через вентиляционные каналы, поэтому комары иногда появляются в квартирах даже в ноябре.
Эта городская форма приспособилась к замкнутой среде. Ей не требуется роение для спаривания, а яйца самки откладывают без предварительного питания кровью. При постоянной температуре такие насекомые не уходят в зимнюю спячку.
Слынько напомнила, что российские комары могут переносить возбудителей туляремии, дирофиляриоза и лихорадки Западного Нила. Последняя инфекция чаще встречается на юге страны и в крупных городах, хотя случаи фиксировали и в Центральной России. Источником вируса служат птицы, а насекомые передают его человеку. Между людьми заболевание не распространяется.
По словам биолога, осенние укусы нередко вызывают более сильный зуд и болезненные ощущения. К этому времени кожа часто становится сухой и острее реагирует на раздражение. В слюне насекомых может повышаться содержание веществ, мешающих свёртыванию крови и снижающих чувствительность места укуса, что провоцирует выраженную аллергическую реакцию.
Эксперт посоветовала не расчёсывать повреждённые участки кожи. Такие действия повышают риск занести вторичную инфекцию.
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