Биолог предупредила об усилении активности комаров в тёплую осень

23 сентября 2026, 10:02

Специалист Слынько: осенние укусы комаров могут зудеть и болеть сильнее летних

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Доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько сообщила, что тёплая дождливая погода в сентябре способна продлить сезон комаров. Самки в этот период активнее ищут кровь, чтобы накопить ресурсы перед зимовкой или отложить яйца.