Юрист Халимов рассказал, как арендатору защитить залог за квартиру
Юрист Эмиль Халимов рассказал, как арендатору защитить залог. По его словам, ещё до заселения нужно письменно зафиксировать состояние квартиры и снять процесс на видео.
В беседе с NEWS.ru Халимов рекомендовал заключить письменный договор. В документе следует прямо указать обеспечительный платеж, перечислить случаи удержания и определить срок возврата денег.
«При въезде составьте акт передачи жилья с описью мебели и техники, отметьте состояние каждой вещи и показания счётчиков, всё это снимите на видео с датой. Деньги переводите с банковского счёта с назначением платежа или берите расписку. При выезде подпишите такой же документ», — сообщил эксперт.Юрист добавил: если владелец не возвращает залог, арендатор отправляет ему письменную претензию по почте с описью вложения, а затем подаёт иск. Акты, переписка и видеозаписи дают суду доказательства, которые владельцу придется опровергать своими документами.