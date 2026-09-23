Юрист Халимов рассказал, как арендатору защитить залог за квартиру

23 сентября 2026, 08:52

Фото: Istock/LENblR

Юрист Эмиль Халимов рассказал, как арендатору защитить залог. По его словам, ещё до заселения нужно письменно зафиксировать состояние квартиры и снять процесс на видео.





В беседе с NEWS.ru Халимов рекомендовал заключить письменный договор. В документе следует прямо указать обеспечительный платеж, перечислить случаи удержания и определить срок возврата денег.

«При въезде составьте акт передачи жилья с описью мебели и техники, отметьте состояние каждой вещи и показания счётчиков, всё это снимите на видео с датой. Деньги переводите с банковского счёта с назначением платежа или берите расписку. При выезде подпишите такой же документ», — сообщил эксперт.