В России впервые за 40 лет начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы
С 1 марта в России начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы для сшивания тканей. Документ обновлен впервые за 40 лет: он заменит стандарт 1983 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Росстандарта.
В новом ГОСТе заметно расширена классификация игл. По изгибу их делят на прямые, лыжеобразные, дугообразные, крючкообразные и сложно изогнутые. Производители смогут выпускать иглы и с другими изгибами, если это предусмотрено технической документацией. Уточняется, что по форме они могут быть колющими, колюще-режущими, режущими, шпательными и тупоконечными.
Отдельно прописаны требования к материалам и качеству. Иглы должны делать только из нержавеющей стали, а острота колющей части не должна превышать 0,02 миллиметра. На внутренних поверхностях ушек не допускаются заусенцы и острые кромки, способные повредить или порвать шовный материал при заправке нити или во время работы.
Назначенный ресурс игл должен составлять не менее 650 проколов и 20 циклов санитарной обработки, полный средний ресурс — не менее 850 проколов и 20 циклов. Также иглы обязаны быть коррозионно-стойкими.
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