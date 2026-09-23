В России впервые за 40 лет начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы

23 сентября 2026, 04:01

В России с 1 марта введут обновленный ГОСТ на хирургические иглы

Фото: iStock/Allexxandar

С 1 марта в России начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы для сшивания тканей. Документ обновлен впервые за 40 лет: он заменит стандарт 1983 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Росстандарта.