Биолог призвал дачников ловить испанских слизней на пиво

17 июля 2026, 17:37

Биолог Гниненко: Избавиться от испанских слизней удастся с помощью пива

Фото: iStock/Toni Jardon

Избавиться от испанских слизней на участке удастся с помощью пива. Об этом сообщил заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко в беседе с газетой «Взгляд».