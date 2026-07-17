Биолог призвал дачников ловить испанских слизней на пиво
Избавиться от испанских слизней на участке удастся с помощью пива. Об этом сообщил заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко в беседе с газетой «Взгляд».
По словам специалиста, пиво может стать эффективным средством для привлечения испанских слизней. Для борьбы с этими вредителями он рекомендует налить немного пива в небольшую емкость, например, миску или чашку, и закопать ее в землю так, чтобы слизни могли легко добраться до напитка.
Если количество слизней велико, можно использовать более объемную емкость, такую как кастрюля или ведро. Когда слизни соберутся на пиво, их следует собрать и уничтожить, советует ученый. Для этого рекомендуется облить вредителей кипятком или раствором с хлором, а затем поместить останки в герметичный пакет и выбросить в мусорный контейнер.
Биолог также предостерегает дачников от раздавливания слизней и оставления их останков на участке, так как слизни являются каннибалами. Это может привести к тому, что они получат дополнительный источник белка, который им не хватает из-за растительной пищи, объясняет он.
Читайте также: