Дачникам назвали причины головной боли после работы в огороде
После нескольких часов работы в огороде может пропасть обоняние и заболеть голова. Об этом рассказала Life.ru врач-оториноларинголог, сурдолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.
Медик отмечает, что при работе в саду или огороде человек вдыхает множество раздражителей, таких как пыль, пыльца и микрочастицы растений, которые оседают на слизистой носа и вызывают её отек. Из-за этого слизистая оболочка становится барьером для запахов, и обонятельные рецепторы в верхней части носа не могут улавливать молекулы ароматов, объясняет специалист. Новикова напомнила, что в июле и августе цветут сорные травы, которые являются сильными аллергенами и могут вызывать насморк у многих людей.
Для профилактики проблем со здоровьем врач посоветовала использовать длинную рукоятку при работе с землёй, а после огородных работ промывать нос солевым раствором или специальными спреями. Она также рекомендовала заниматься садоводством утром или вечером, а при работе с удобрениями и средствами от вредителей надевать респиратор. Если обоняние не восстанавливается в течение нескольких дней, врач советует обратиться к специалистам.
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