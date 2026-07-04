Дачникам назвали причины головной боли после работы в огороде

04 июля 2026, 17:56

Врач Новикова: дачники могут терять обоняние из-за пыльцы и пыли на грядках

Фото: iStock/Mkovalevskaya

После нескольких часов работы в огороде может пропасть обоняние и заболеть голова. Об этом рассказала Life.ru врач-оториноларинголог, сурдолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.